Anche Dino Zoff dice la sua sulla questione Acerbi-Juan Jesus, conclusa con l'assoluzione del difensore nerazzurro per mancanza di prova. Intervistato da Calciomercato.it, l'ex portiere si è così espresso sulla questione: "La Procura Federale e il Giudice Sportivo, dopo tutte le verifiche del caso, non hanno rilevato nulla sul comportamento del difensore dell’Inter. In campo, anche se non sempre, qualche volta vengono fuori delle cose che magari uno non pensa e di cui un attimo dopo si pente di aver detto o fatto. Io non sarei così drastico su niente, fermo restando la delicatezza di un argomento sul quale non bisogna transigere".