Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato nel post-partita a Sky Sport: "C'è una grande soddisfazione per i risultati che l'Inter sta raggiungendo - ha detto -. E quello di stasera è un altro step che facciamo in avanti. Ma siamo ancora molto affamati, non è mai abbastanza. Vogliamo continuare a vincere e migliorare. Sono stati sei anni di lavoro. Quando sono arrivato qui la Juventus era la più forte sul campo e anche fuori. Noi siamo cresciuti strada facendo. L'obiettivo adesso è rimanere su questi livelli elevati anche per la prossima stagione. E anche la vittoria nella Coppia Italia è la certificazione che stiamo svolgendo un ottimo lavoro e la direzione intrapresa è quella giusta".