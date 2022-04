Walter Zenga dagli studi di Sky commenta la vittoria dell'Inter sul Verona: "Non è l'Inter brillante di dicembre come eravamo abituati ma si sono viste delle trame notevoli. Una squadra che ha giocato in sicurezza, Handanovic ha fatto una buona parta su Simeone e ora tutto si deciderà la prossima settimana, intanto c'è un derby importantissimo, c'è Inter-Roma, c'è poi il Napoli".