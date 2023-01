Intercettati da Sky Sport sotto la neve di Madonna di Campiglio, i due ex nerazzurri Walter Zenga e Aldo Serena parlano brevemente dei temi caldi in casa Inter. Parte l'Uomo Ragno, evidenziando di aver visto la squadra di Inzaghi "benissimo in Supercoppa, basta pensare che nelle ultime 11 ne ha vinte 9. Un percorso perfetto. Il Napoli però sta viaggiando a medie alte, l’Inter ne ha vinto tante ed è a 10 punti di distanza. Vuol dire che il Napoli è fortissimo".