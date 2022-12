Il caos che sta colpendo il mondo Juventus trova anche il commento di Zdenek Zeman, protagonista a Roma per la presentazione del suo libro. "È sempre la Procura di Torino a muoversi per prima, la Juve è spesso nei titoli di giornale e nelle Procure. La situazione mi fa male ma non per la Juventus, mi fa male per il sistema calcio - le parole raccolte da SportFace.it -. La Procura di Torino è un po’ più sveglia delle altre. Io non penso che solo la Juve abbia problemi nel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo, ma servono altre Procure che agiscano in un certo modo".