Tante vecchie glorie dell'Inter erano presenti nello scorso fine settimana a Monaco di Baviera per l'appuntamento con l'Infinity League. Tra queste il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti.

"Cambiasso è in forma, Karagounis in forma. Anche Galante, dice che non c'è e poi alla fine c'è sempre - dice Zanetti ai microfoni di Dazn -. Lucio? Lo abbiamo affrontato da avversario e sembrava la finale del Mondiale... E' sempre un grande piacere rivederlo, non lo vedevamo da tanti. Il salvataggio su Marchisio? Un grande salvataggio, ci siamo salutati perché abbiamo un grande rapporto e grande rispetto".