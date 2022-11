"La tripletta di Adriano al Porto? La ricordo anche io, un bel ricordo". Lo dice Javier Zanetti a Sky dopo il sorteggio degli ottavi di Champions. "Io sono ottimista di natura, soprattutto quando le cose sono ancora più difficili. Grande rispetto per il Porto, che ha fatto bene nel suo gruppo. Conosco bene Conceiçao e so che sta facendo un grande lavoro, ottima gara contro l'Atletico per esempio. Ma anche noi possiamo fare tanto e speriamo di essere in forma quando arriverà il doppio confronto".

"Sottovalutare il Porto? Assolutamente no. Ripeto: ho visto il match con l'Atletico, che sa difendersi benissimo, eppure hanno creato diverse occasioni. Da metà campo in avanti sono molto pericolosi - spiega il vicepresidente nerazzurro -. Difesa e attacco non al top? Serve migliorare su entrambi i fronti, deve funzionare tutto. Stiamo prendendo troppi gol, dobbiamo lavorare tanto. E ieri abbiamo avuto anche le occasioni per andare in vantaggio, prima che la partita si complicasse. Vogliamo avere un equilibrio di squadra. Anche io mi aspettavo il Chelsea, invece incroceremo il Porto che è una squadra da rispettare al massimo".