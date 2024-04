Javier Zanetti a Sky è raggiante per questo traguardo: “Conosco questo gruppo, i valori che ha. Questi ragazzi hanno fatto una cosa straordinaria, lo hanno meritato in ogni partita. Ci sono stati tanti momenti, abbiamo sempre avuto consapevolezza di poter fare qualcosa di importante. Si sapeva che ci sarebbero state difficoltà ma le hanno sempre superate e il divario con la seconda in classifica lo dimostra. Non si rendono forse ancora conto di aver scritto una pagina importante del nostro club.

Colloco questo scudetto in una classifica importante tra quelli che ho vinto perché c’è stato lavoro straordinario da parte di tutti, volevamo dimostrare di essere i più forti. Vincerlo poi in un derby, con l’attesa dei tifosi, tra qualche anno i ragazzi ricorderanno la storia che hanno scritto e la seconda stella è merito loro. Resterà qualcosa di indimenticabile.

E’ stato bravo poi il mister a scegliere dei giocatori funzionali, ognuno sa cosa fare in campo, si aiutano, sono generosi e hanno grande capacità tecnica e velocità in ripartenza, di è visto fin dall’inizio e la vittoria finale lo dimostra. E’ la vittoria di tutti, di chi scende in campo, di chi lavora fuori, ognuno al servizio e al supporto del club. C’è grande coesione da parte di tutti: società, squadra, staff, tifosi sempre straordinari, così si vincono trofei importanti”.