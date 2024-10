L’ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro il Torino: “Sarà una partita molto difficile perché il Torino gioca bene in difesa, mi aspetto una gara molto chiusa. Taremi ha dimostrato di poter essere un giocatore importante per l’Inter, è arrivato e ha trovato tanta concorrenza ma ha comunque fatto vedere le sue qualità. Quando non c’è Lautaro e non c’è Thuram penso che possa essere un uomo molto utile per l’Inter”.

Sull’avvio di stagione: “È importante stare attenti alla forma fisica, ogni giocatore gioca 70 partite l’anno. Quando hai una rosa con dei giocatori importanti devi sfruttarli perché ci sono tantissime gare tra campionato e Champions. In questa Inter non ci sono riserve, ha due giocatori per ogni ruolo ed è importante perché la stagione è lunga. Simone deve capire che deve dare l’opportunità a tanti giocatori in modo che tutti possano entrare in forma”, ha concluso.