I grandi meriti dell'Inter e le colpe del Milan. Alberto Zaccheroni, ospite della 'Domenica Sportiva', mette il suo focus sulla prestazione delle due squadre nel derby: "L’Inter ha cercato la vittoria più del Milan. Già in partenza si è vista un’Inter proposta in avanti di fronte ad un Milan che si è schierato col 5-3-2, che è differente dal 3-5-2.

Così ha dato coraggio e campo all’Inter, quando ti porti l’avversario vicino alla porta può accadere sempre di tutto. Poi il Milan non ha fatto la fase offensiva, con Divock Origi e Olivier Giroud devi alzare gli esterni per mettere qualche palla davanti. Invece la fase offensiva non c’è stata e c’è stata solo una fase difensiva di posizione neanche tanto aggressiva".