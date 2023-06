Intervistato da TMW a margine di un evento di padel a Forte dei Marmi, l'ex difensore Cristian Zaccardo torna sulle tre finali europee perse dalle italiane: "Delle tre italiane probabilmente l'Inter è quella che ha giocato meglio in finale, ma anche Fiorentina e Roma non hanno demeritato. Il calcio è così, non sempre chi vince gioca meglio. Arrivare in finale è stato comunque un grande traguardo e speriamo di riprovarci. Sono tanti anni che in Europa facciamo fatica, il calcio vive di circostanze. Basti pensare all'Italia che ha vinto gli Europei e poi non si è qualificata per i Mondiali. Spero che le squadre si rinforzino, non vedo l'ora che ricominci il campionato perché senza calcio è dura stare".

Due parole anche su Frattesi: "Mi piace molto, l'ho visto e seguito con attenzione quando era a Monza, già si vedeva che aveva un passo diverso. È una bellissima mezzala, poi non è facile giocare nei club top ma ha le potenzialità per arrivarci. Baldanzi già da big? Questo non lo so, è un giocatore importante per l'Empoli che ha fatto bene con l'U20. Sono felice che l'Empoli gli abbia dato fiducia perché è um 2003. Leggo tante squadre importanti interessate, è molto giovane e può avere margini di miglioramento".