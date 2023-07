Silvan Widmer, terzino del Mainz e connazionale di Yann Sommer, ha parlato della possibilità del portiere elvetico di raggiungere l'Inter: "C’è molta attrattiva - ha detto a Sky Sport -. Noi in Svizzera guardiamo la Bundesliga ma anche la Serie A che resta un campionato difficile e di alto livello. Il calcio italiano è sempre molto forte. Sommer non mi ha fatto domande sull’Italia, ma per noi svizzeri vivere in Italia è un sogno. Non dovrei spiegare nulla: Milano è Milano".