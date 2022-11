Ancora un capitolo della telenovela argentina che vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara . La show girl, intervenuta a Verissimo, programma su Canale 5, ha spiegato il momento che sta attraversando il suo matrimonio con l'ex capitano dell'Inter: "È vero. Abbiamo firmato la separazione da due mesi. Ma lo amo ed è la persona più importante per me in questo mondo. Ho parlato al telefono con lui prima di entrare in questo studio" ha detto l'argentina che spiega ulteriormente, spegnendo i rumors: "La mia storia con il rapper invece non è vera. È tutta nata da una serie di equivoci per dei lavori che abbiamo fatto insieme. Io e Mauro siamo da due mesi in una pausa, seguiti da un avvocato che è una nostra amica. Ma siamo una famiglia con cinque bambini e quindi non si sa mai. Ci siamo lasciati bene. Io lavoro molto in Argentina, lui sta in Turchia e i nostri figli in Italia, dove vogliono vivere".

Dopo una certosina spiegazione su quanto accaduto lo scorso ottobre, quando scoprì il tradimento di lui, Wanda apre la parentesi lavoro:

"Hanno detto che non sono più la sua procuratrice. Non è vero. Ho chiuso io il contratto con il Galatasaray. Anche se è un mondo difficile per una donna, quello del calcio. Con Mauro ho firmato la pratica di separazione la nostra priorità sono i figli, lui ha adottato anche i tre del matrimonio precedente con Maxi Lopez, anche lui calciatore. Mauro si è arrabbiato per questa storia del rapper e mi chiamava tante volte mentre stavo lavorando a un programma tv in Argentina, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Non riuscivamo a spiegarci. Lui continua a provare a riconquistarmi. Ma io non devo perdonare niente. È una cosa che si è rotta l'anno scorso. Ho dovuto fare una scelta, quella di separami da lui per proteggere la famiglia. Per ora non torno indietro sulla mia decisione, in questo momento sento che è la maniera migliore per avere un po' di tranquillità. La cosa più bella in questa vita sono i figli. Io sono per l'amore per sempre, una donna all'antica. Però a volte la vita ti sorprende. Bisogna cercare la felicità. A Mauro auguro il meglio, la pace e la tranquillità. A me auguro la salute. Ho cinque figli che dipendono da me. Se potrei un giorno tornare con Mauro? Non si sa mai. Torno con lui in questa trasmissione".