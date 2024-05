Presentando all'ANSA quella che sarà l'offerta estiva di RAI Sport, il direttore della testata giornalistica sportiva della TV di Stato Jacopo Volpi torna a parlare dell'ipotesi di trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A: "L'azienda ci pensa sempre, ma è complicato. Per ora dobbiamo rinnovare i contratti per gli highlights del prossimo campionato, perché il weekend è ampiamente coperto con le trasmissioni. Se poi capitasse un'occasione vedremo, ma i prezzi della serie A sono alti. Anche la Champions sarebbe un sogno, ma è più facile fare colpi come quello dell'Europa League se qualche italiana andrà avanti. L'Atalanta non ha un bacino di tifosi molto grande, ma la gente ha apprezzato molto le sue partite di coppa, fino alla vittoria finale. È stato un bell'investimento che ha fatto l'azienda".