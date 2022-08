"Sarà un campionato bellissimo". Parola di Emiliano Viviano, che a Radio Radio dice la sua sul campionato che inizierà: "Negli ultimi due anni siamo qui a discutere su chi è il favorito. C’è una squadra non favorita che ha vinto con merito come il Milan, c’è un team sulla migliore che a mio parere è l’Inter e c’è la Juve che sta tornando. In più la Roma ha fatto un mercato importante e la Lazio è sempre lì. Senza dimenticare Atalanta e Fiorentina. La squadra di Mourinho probabilmente dovrà fare ancora un passo per aspirare ad esempio allo scudetto".