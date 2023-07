L'estremo difensore Emiliano Viviano ha parlato di Yann Sommer ai microfoni di TvPlay: "Personalmente non vedo tanti portieri migliori di lui, soprattutto per caratteristiche, per l’Inter di Inzaghi. Se l’Inter prova a giocare da dietro, come ha fatto con Handanovic e Onana, David De Gea ad esempio non ha senso anche solo provare a prenderlo".