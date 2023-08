Il colpo più intrigante del mercato? "Reijnders" risponde sicuro Gianni Vitali, agente, tra gli altri di Kumbulla, a Radio Sportiva: "Il rapporto qualità prezzo è stato ottimo, ho visto in lui qualità importanti. Ma le squadre devono ancora completarsi. L’Inter ad esempio è stata messa in difficoltà dall'affare Lukaku. È un mercato molto particolare, tra il discorso Arabia e certe scelte che non ci aspettavamo. Le big devono tutte completarsi ancora".