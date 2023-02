Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il caso Skriniar e la gestione del club nerazzurro. “Sono molto amico di Marotta ma non ho capito la gestione di Skriniar - le sue parole -. Penso ci sia stato anche il no da parte del presidente. Non si possono rifiutare 50 milioni per un difensore”.