Nel corso della ‘Bobo TV’, Christian Vieri analizza così il derby di Milano perso per 3-2 dall’Inter contro il Milan: “Il Milan ha dominato la partita, è andato in svantaggio e poi si è ripreso. Se vai sotto 1-0 nel derby non è facile rimontare e fare tre gol. L’Inter non ha fatto una buona partita, ha giocato molto lenta. Con Dzeko la partita è cambiata, ha fatto quei 20 minuti dove poteva tranquillamente pareggiare, ma ha trovato di fronte un grande Maignan. Le occasioni le hanno create, secondo me l’Inter è forte ma non ha iniziato bene. Sono molto lenti e impacciati quando hanno il pallone, anche contro la Cremonese secondo me non sono stati brillanti. Dzeko secondo me deve giocare dall’inizio queste partite: se non c’è Lukaku deve giocare lui, è troppo importante il derby per Milano e per l’Inter. Quando è entrato infatti è stata un’altra Inter”.