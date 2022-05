Nel corso dell'intervista a DAZN, Christian Vieri non poteva mancare l'appuntamento con una riflessione sui numeri nove. In particolar modo sulla pedina offensiva del Sassuolo, il classe 1999 Gianluca Scamacca: "È molto bravo, sicuramente è un buon centravanti, però voglio vederlo fare più gol. Come Raspadori. Sono giovani e bravi, ma devono essere più prolifici".

Scamacca è simile a Bobo Vieri?

"No, più Vlahovic. Mancinone... Però Scamacca è forte".