Nella trasmissione del lunedì della Bobo Tv , il primo argomento di discussione è la finale di Coppa Italia di mercoledì scorso vinta dall' Inter . Christian Vieri premia il successo dei nerazzurri, "L'Inter ha meritato di vincere - dice -. La Juve non mi piace, nel primo tempo ho visto Dybala e Vlahovic da soli a fare a botte. L'Inter ha Perisic e Barella in grandissima forma, Lautaro alla miglior stagione di sempre. Gioca meglio, quindi sembra tanto più forte della Juve. Il migliore in campo dei bianconeri è stato Chiellini , non possono giocare così, non va bene per il club che sono".

Si parla, ovviamente, anche della corsa scudetto. "Il campionato lo vince il più regolare. Se il Milan vince, anche se sulla carta non è la più forte, ha dimostrato di esserlo. Sei fai otto clean sheet nelle ultime dieci è una cosa incredibile. Stanno meritando di vincere il campionato. Anche se a Sassuolo non è facile e nel calcio non si sa mai. Voto alla stagione? Per me l'Inter è da 9,5. Ha fatto una Champions incredibile. E' uscito contro il Liverpool e se becchi un'altra squadra può succedere di tutto. Ha vinto due Coppe e si giocano lo scudetto all'ultima giornata dopo aver sbagliato una partita sola a Bologna, per la quale non mi sento di condannarli. Con l'Empoli, sotto due a zero, poteva fare 10-12 gol. Dominano con tutti. Al Milan dò 10 perché se vinci contro un'Inter così è perché hai fatto un campionato devastante.