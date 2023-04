Nel corso della puntata odierna della Bobo TV, Christian Vieri analizza così il momento difficile vissuto dall'Inter concentrandosi sulla lunga crisi degli attaccanti: "Quando ho visto Lukaku titolare ho pensato che col Monza doveva fare due gol. Non ci sono scuse per l'Inter, col Monza in casa devi vincere 3-0. Io quando giocavo dell'allenatore non me ne è mai fregato un cazzo, se vedevo Monza, Empoli ecc.