L'Inter si ama, si sostiene, si guarda e si condivide. E qual è uno dei modi migliori, oggi, per condividere la propria passione per i nerazzurri? Diffondere i propri contenuti sul web dove migliaia e migliaia di altri tifosi possono apprezzarli e a loro volta diffonderli, per coinvolgere tanti altri appassionati del nerazzurro. Con questa Mission torna online Videointer.it, il portale video dedicato al mondo Inter che questa volta non si limiterà a proporre contenuti professionali e amatoriali scelti ad hoc ma aprirà le proprie porte anche ai tifosi della porta accanto. In parole più semplici, con poche semplici mosse da PC, tablet o smartphone ogni sostenitore della Beneamata potrà caricare i propri video che testimoniano la sua fede calcistica o dei momenti speciali sempre a tema nerazzurro: un'esultanza nel proprio salotto o allo stadio, un incontro speciale, un coro trascinante o semplicemente un commento. Insomma, nessun limite alla fantasia. In più sarà possibile, oltre al contenuto in sé, condividere con il resto della platea di Videointer il proprio canale social, per farsi un po' di pubblicità che non guasta mai.

Videointer.it nasce in collaborazione con FcInterNews.it, si avvarrà del nostro supporto e supervisione, con l'obiettivo di diventare il nostro canale user generated content. Per caricare il proprio video su Videointer.it e condividerlo con la community nerazzurra bisogna andare su "Inserisci Video" nella parte alta del sito, registrarsi e seguire le istruzioni. Sarà sufficiente caricare il proprio video (dal proprio telefono o pc) o inserire il link Youtube o Vimeo se il video è già caricato altrove, inserire un titolo, un sottotitolo una breve descrizione, selezionare la categoria di appartenenza del video e infine caricare una foto rappresentativa del proprio video. Non è necessario inserire tag e durata del video e i contenuti opzionali. Ma non preoccupatevi se saltate qualche passaggio o commettete qualche errore: ogni video sarà validato dalla redazione di Videointer.it prima di essere pubblicato, anche per attuare una moderazione dei contenuti caricati, ed eventualmente corretto per ottenere la migliore fruizione. Anche per questo i video caricati non saranno immediatamente visibili in home page.

Iniziate subito, collegatevi con Videointer.it.