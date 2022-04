Ironia social per i tentativi continui dei giocatori della Juventus di trovare un calcio di rigore nel finale di partita ieri sera contro l'Inter. In particolare, nei minuti di recupero, ha fatto sorridere la sceneggiata di De Ligt che ha accentuato in modo imbarazzante un lievissimo tocco di Darmian sul volto. Quasi peggio ha fatto il compagno di squadra Vlahovic, sfiorato da D'Ambrosio pochi secondi dopo sulla trequarti campo: melodramma del serbo, crollato a terra come colpito da un dardo. Bravo Irrati in entrambi i casi.