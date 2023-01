Raggiunto dai microfoni dei giornalisti presenti a Riyadh per la Supercoppa italiana, Luigi Di Biagio ha analizzato il derby e non solo: "Milan e Inter giocheranno per fare la partita, vedremo un grande spettacolo. Lo scambio Brozovic per Kessie? Non è nessuno dei due un play, sono adattati. Brozo l'ha fatto bene e oggi non ci sarà, ma c'è un altro giocatore che si sta comportando bene. Kessie non lo è e penso che l'Inter debba trovare un vero play al di là del nome. Ma il centrocampo nerazzurro è grandissimo. Calhanoglu sta interpretando bene, ha tempi di gioco e tecnica sopraffina. Ogni tanto perde la posizione perché ha caratteristiche particolari. per questo credo che all'Inter serva un play di ruolo, meno adattato. Barella contro Tonali? Sono ormai giocatori di altissimo livello, non solo pe ril club ma anche per la Nazionale. Sono contento perché li ho visti crescere.