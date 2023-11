"Se l’Inter non porta a casa il campionato è in un certo senso un fallimento. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo”. Non usa mezze misure Giampiero Ventura, ex commissario tecnico azzurro intervistato da Tuttomercatoweb, per analizzare la corsa al tricolore in questa stagione.