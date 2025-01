Dal salotto di 'Viva el Futbol', Nicola Ventola prova ad analizzare il ribaltone subito dall'Inter ieri sera contro il Milan nella finale della Supercoppa: "Quante volte abbiamo detto che l'Inter decide il ritmo con tutte, specie in Italia? Anche con l'Atalanta lo ha fatto. Però quando una squadra va sopra ritmo e tu sei nel momento di gestione puoi soffrire e ci sono le disattenzioni. Alessandro Bastoni non dormirà la notte per l'errore fatto sul gol, è un movimento che ha fatto mille volte ma stavolta non è riuscito. L'Inter ha sofferto quando il Milan è andato sovraritmo. Anche chi entra a volte fa male se si ritrova in quel ritmo lento".

Ventola esprime anche la sua opinione su Davide Frattesi: "Lo dico dall'anno scorso, ha capito secondo me che è una riserva. Se fossi nell'Inter e volessi dimostrare di credere nel giocatore, sacrificherei Henrikh Mkhitaryan. Guardando anche il budget dell'Inter che vende più che comprare,, io lo farei giocare. Altrimenti è giusto che vada via. L'allenatore è stato chiaro coi fatti, però io voglio andare a giocare".