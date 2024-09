Dal salotto di 'Viva El Futbol', anche Nicola Ventola commenta la prestazione dell'Inter a Monza provando a dare degli alibi ai nerazzurri: "Simone Inzaghi non si sposta dal 3-5-2 perché poi magari nel dopopartita deve dire: 'Ho preso gol quando ho giocato con le tre punte...'. Anche a me l'Inter non è piaicuta, i due attaccanti sono venuti meno. A volte non eri lentissimo, ma quando Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sono in giornata fai fatica. L'unica cosa che non vorrei vedere è che i giocatori non pensino a dare il massimo in Champions League, visto che solo ai nerazzurri si chiede qualcosa in più in Europa. A Monza non ha fatto bene ma nemmeno malissimo, dovevi concludere".