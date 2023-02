Anche Nicola Ventola si esprime con toni critici verso l’Inter, sconfitta per 1-0 sul campo del Bologna nella giornata di ieri: “Non vorrei essere ripetitivo, ma l’Inter è una squadra schematica - ha detto negli studi della Bobo TV -. Quando ha davanti una squadra chiusa va in difficoltà perché non ha gente che va fuori dagli schemi, che salta l’uomo.