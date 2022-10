L'ex giocatore dell'Inter Nicola Ventola, sulle frequenze della 'Bobo Tv', in onda su Twitch, ha commentato la maiuscola prestazione dei nerazzurri al Camp Nou: "Organizzazione e compattezza che non si era vista nelle ultime precedenti partite. Ora l’Inter si muove da squadra, sono felice per Gosens. Voglio che abbia più spazio e possibilità. Simone Inzaghi lo merita, sta andando verso la via giusta".