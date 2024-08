Debutto impegnativo per il Venezia di Eusebio Di Francesco che domani sera sarà ospite della Lazio all'Olimpico. Un ritorno in Serie A contraddistinto in negativo dalla vicenda di mercato che ha visto protagonista Tanner Tessmann, vicino prima all'Inter poi alla Fiorentina che però hanno mollato la presa ad affare quasi definito. Situazione che ora il centrocampista statunitense paga di tasca sua, come spiega lo stesso allenatore in conferenza stampa: "Preferisco parlare di quelli che ho. Lascio che sia la società a parlare di lui. In questo momento non fa parte del progetto".

Di Francesco fa anche il punto sugli indisponibili: "Busio, Jajalo, Bjarkason e Pohjanpalo non ce la fanno, mentre Gaetano Oristanio è recuperato"