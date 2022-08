Con le possibilità di passaggio di Andrea Pinamonti all'Atalanta che si alzano, l'Eco di Bergamo ha interpellato in merito il tecnico Stefano Vecchi: "A Bergamo troverebbe una piazza stimolante, un club di livello europeo per un ulteriore step di crescita e un allenatore come Gasperini che sa tirare fuori sempre il meglio dai giocatori. E l'Atalanta si ritroverebbe tra le mani un attaccante di 23 anni che l'anno scorso ha fatto 13 gol in Serie A ed è in rampa di lancio".