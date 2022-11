Nessun entusiasmo per i Mondiali da parte di Bert van Marwijk, ex ct della Nazionale olandese. Che ai microfoni di Voetbal International rivela di essere stato contattato da alcune Nazionali qualificate che volevano affidargli la guida tecnica, proposta rispedita ai mittenti: "Non nominerò i paesi, avevo una serie di opzioni, ma non ne avevo più voglia. Neanche io ho davvero bisogno di andare in Qatar. Ho già lavorato in Medio Oriente e sono stato in Qatar diverse volte e non mi è piaciuto molto. Ovviamente è già un torneo molto strano in anticipo e non avrebbe mai dovuto svolgersi in Qatar. Quel Paese non avrebbe dovuto nemmeno essere un candidato e l'intervento doveva essere fatto in quel momento. A parte tutte le questioni politiche e i diritti umani , ora ci troviamo di fronte a una Coppa del Mondo a novembre/dicembre perché non può essere disputata in estate a causa delle alte temperature in Qatar. Consiglio sempre di organizzare la Coppa del Mondo in paesi di calcio reali".