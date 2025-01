Dopo la tempesta abbattutasi su Radja Nainggolan, fresco di trasferimento al Lokeren-Temse, club di seconda divisione belga, il presidente del club Hans Van Duysen ha risposto a Hln.be, dove ha parlato per la prima volta sulla situazione relativa al centrocampista, arrestato nei giorni scorsi e per traffico internazionale di droga.

"Non siamo ancora stati in grado di parlare con Radja dopo il suo rilascio con condizionale. Siamo felici che sia di nuovo libero, ma non conosciamo ancora le condizioni. Vogliamo scoprirle al più presto per capire se può ancora giocare a calcio o meno.Spero di sì, ma al momento non è chiaro", ha detto il numero uno del Lokeren che poi ha aggiunto: "È chiaro che ci siederemo di nuovo insieme, ma allo stesso tempo si tratta di una questione privata che non ha nulla a che fare con il club. Ho conosciuto Radja solo di recente".

"Non mettole mani avanti nelle cose. Voglio prima conoscere i fatti. Si tratta di un incidente fortemente strumentalizzato dai media, ma che non ha nulla a che fare con Lokeren-Temse. Radja ha alle spalle una carriera enorme. E per quanto ne so, la sua carriera a Lokeren è in corso solo da una settimana. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non ci aspettavamo affatto. Tuttavia, cerchiamo di mantenere la serenità e di non fare dichiarazioni su un dossier che non conosciamo. Il tribunale sta facendo il suo lavoro e continuerà a farlo. Vedremo se Radja può e potrà continuare a competere con noi, ma da parte nostra è più che benvenuto nel club" ha chiosato.