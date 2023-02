Jurgen Klopp non lascerà il Liverpool la prossima estate. Ne è convinto Virgil van Dijk, colonna dei Reds, che ha 'blindato' ad Anfield il manager tedesco, indicato nelle scorse ore dai giornalisti de La Stampa come candidato papabile per l'Inter, nel caso in cui un fondo americano dovesse entrare nell'azionariato del club: "Se sono ottimista di lavorare con Klopp la prossima stagione? Ovviamente - ha assicurato il centrale olandese parlando a Sky Sport Deutschland -. Jürgen Klopp è il boss e questo non cambia. Sono molto felice di lui, e lui è molto felice al Liverpool".