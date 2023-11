Presente a Valencia per l'ultima gara del Mondiale Moto GP, dove Pecco Bagnaia si è laureato per la seconda volta consecutiva campione del mondo, Valentino Rossi si è presentato nel paddock insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello, che per l'occasione si è presentata con una mise particolare: la Novello indossava infatti una felpa speciale ispirata alla terza maglia dell'Inter della stagione 1997/1998, squadra per cui tifa il nove volte campione del mondo, con il 46 sulle spalle. Considerato che questo è il giorno di Juventus-Inter, non una scelta casuale...