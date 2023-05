La Federcalcio argentina ha comunicato quelli che saranno i numeri di maglia dei ragazzi della Under 20 di Javier Mascherano per il Mondiale di categoria di casa. Grande responsabilità per Valentin Carboni, attaccante dell'Inter, che avrà sulle spalle la 10, che a livello prima squadra appartiene ad un certo Lionel Messi. Carboni eredita la maglia da Facundo Buonanotte, che l'aveva indossata nel Sudamericano.

#Sub20 Amistoso internacional



¡GOOOOL ALBICELESTE!



Valentín Carboni abre el marcador para la Selección Nacional.



@Argentina 🇦🇷 1 - #RepúblicaDominicana 🇩🇴 0



Ezeiza pic.twitter.com/PehWpwAajR — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2023