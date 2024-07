A margine dell'amichevole tra le due squadre persa per 3-0, l'allenatore del Pau Nicolas Usai ha elogiato l'Olympique Marsiglia e il suo tecnico Roberto De Zerbi nel corso di un'intervista rilasciata al sito Le Phocéen: "Per quello che abbiamo capito è una squadra con dei principi ben consolidati, soprattutto sui lanci di palla e sulla voglia di cercare il controllo sulle fasce. Penso che oggi non abbiano finito il loro reclutamento. Ma per me è molto positivo che questo allenatore sia arrivato al Marsiglia, darà loro una vera identità di gioco". Parole che sicuramente faranno piacere a Valentin Carboni, che si appresta ad approdare al Droit au But.