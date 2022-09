Martin Satriano deve rimandare, almeno per il momento, il suo esordio assoluto con la nazionale maggiore uruguaiana. Il centravanti dell'Inter, quest'anno in prestito all'Empoli, infatti, non è nell'undici titolare scelto da Diego Alonso, ct della Celeste, per l'amichevole contro l'Iran in programma alle 18 alla NV Arena di Sankt Pölten, in Austria: in attacco spazio a Luis Suarez, Darwin Nunez e Facundo Pellestri.