"Onana è un grande portiere, ho giocato con lui per molti anni e ha una grande personalità". Sono le parole di Donny Van de Beek a proposito di André Onana, a breve ufficialmente suo nuovo compagno di squadra per la seconda volta in carriera.

Dopo essere già stati insieme all'Ajax l'olandese e il portiere camerunese si ritrovano al Manchester United. "È bravo con i piedi, è bravo sulla linea e le mie aspettative su di lui sono alte. È anche una persona fantastica. Parlo ancora con lui a volte ed è un portiere di primo livello" ha detto in zona mista a margine della vittoria in amichevole contro il Lione.