L'Under 21 di Carmine Nunziata ha disputato un'amichevole contro l'Under 18 di Daniele Franceschini nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, 5-0 il risultato finale. In rete i nerazzurri Esposito e Oristanio, rispettivamente in prestito alla Sampdoria e al Cagliari. Gol anche per l'ex nerazzurro Casadei (Leicester), le altre due reti portano la firma di Miretti (Juventus) e Nasti (Bari).