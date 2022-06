Per la sua prima, storica avventura in Serie B, il Südtirol-Alto Adige potrà contare anche su un giocatore in arrivo dall'Inter: è praticamente tutto definito per l'arrivo di Marco Pompetti, centrocampista classe 2000, protagonista di una buona ultima stagione al Pescara in Serie C. Pompetti arriverà in Alto Adige in prestito e dovrebbe essere presentato ufficialmente nelle prossime ore.