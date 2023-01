Tornato da due giorni ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti con l'Inter, Lautaro Martinez ha ricevuto un'accoglienza particolarmente tenera: fra i tifosi che hanno aspettato il Toro fuori dai cancelli della Pinetina si è fatto notare un bambino in tenera età che, quando Lautaro ha abbassato il finestrino per salutare la gente, si è rivolto a lui dicendogli: "Sono felice che sei campione del mondo", parole accolte con un sorriso enorme dal giocatore argentino.