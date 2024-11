È passato un anno dal clamoroso e diventato iconico gol di Federico Dimarco segnato al Frosinone da 56 metri. Era la 12esima giornata di Serie A Tim, e l'Inter ospitava i ciociari. Al 43esimo minuto del primo tempo, l'esterno sinistro di Simone Inzaghi riceve un tocco morbido e in verticale di Mkhitaryan e "tre passi, la palla che viaggia da sola, un occhio verso il centro: poi tutti osservano il pallone che viaggia, viaggia in aria per un tempo indefinito. Si fanno in tempo a fare mille pensieri - si legge nella descrizione del momento di Inter.it -. Si sentono nell'aria i 'cosa fa?, 'oh occhio!' Sono circa due secondi, forse qualcosa in più, forse qualcosa in meno. Il pallone viaggia, Turati arretra, ma quando capisce, è troppo tardi. Inutile il tuffo, inutile tutto: quel pallone è un'idea folle, ambiziosa, ma il piede è quello giusto, il pensiero lucido, il tentativo centrato" ed è gol. Clamorosamente - ripetiamo - gol.

"Quando il pallone si insacca, l'urlo dei 70mila di San Siro è diverso dal solito, perché si mischia allo stupore, all'incredulità, alle mani in testa. 'Cosa ha fatto?!'. Già, cosa ha fatto, Federico?". Il 32 nerazzurro aveva disegnato un lancio da videogioco che puniva probabilmente troppo duramente il povero Turati, portiere cresciuto con la fede nerazzurra nel cuore. Ad un anno da quella rete la Serie A ricorda quell'eurogol di Dimash, "candidato a miglior gol dell'anno" come sottolinea.