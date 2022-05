Kylian Mbappé pianta in asso il Real Madrid e firma un sontuoso rinnovo triennale con il Paris Saint-Germain. Dopo che per settimane si era dato per fatto il passaggio dell'asso francese alle Merengues, nelle ultime ore è arrivato il clamoroso voltafaccia con nuovo accordo con la squadra parigina. Circa un'ora fa è arrivata anche l'ufficialità: il francese firma fino al 2025, 120 milioni di bonus alla firma e 50 milioni netti l'anno per tre stagioni. Javier Tebas, presidente della LFP, accoglie con furia la notizia lanciando bordate al PSG: "Quello che farà rinnovando Mbappé con grandi quantità di denaro (mi piacerebbe sapere dove e come le pagherà) dopo aver registrato perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere oltre 600 milioni di monte ingaggi, è un insulto al calcio. Nasser Al-Khelaifi è pericoloso come la Superlega".