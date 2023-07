Inizia una nuova era per il calcio americano e per l'MLS (Major League Soccer): Leo Messi è stato annunciato come nuovo giocatore da parte dell'Inter Miami. La squadra statunitense, detenuta in parte anche da David Beckham come socio di maggioranza, ha finalmente annunciato l'arrivo della "Pulce" negli States pochi minuti fa, postando anche le prime foto del fuoriclasse argentino con la maglia rosanero. Messi è finalmente sbarcato all'Inter, ma ha scelto di farlo nella ridente città che sorge sul capo della Florida: Miami.