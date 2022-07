L'Inter ha completato un'altra operazione di mercato legata a un ex canterano: si tratta di David Wieser, centrocampista classe 2002, che lascia temporaneamente i nerazzurri per trasferirsi alla Pro Sesto. Lì, il 20enne di Vipiteno, reduce dall'esperienza al Bologna Under 19, raggiungerà gli ex compagni di squadra Boscolo Chio e Andrea Moretti.