E' durata poco e si è chiusa in maniera poco gloriosa l'avventura di Graham Potter come tecnico del Chelsea. Il ko interno di ieri contro l'Aston Villa ha portato la dirigenza dei Blues a esonerare il tecnico arrivato a settembre per sostituire Thomas Tuchel. Il Chelsea, al momento undicesimo in classifica, nonostante un faraonico mercato da 330 milioni di sterline non riesce a ingranare e ora la qualificazione alla prossima Champions League appare un autentico miraggio. La squadra è stata momentaneamente affidata a Bruno Saltor, per il quale il club londinese ha chiesto il massimo sostegno nella nota ufficiale dell'esonero di Potter.