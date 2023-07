Buona notizia per Sky e per tutti gli abbonati all'emittente satellitare, che si è aggiudicata la trasmissione dei campionati europei di calcio in Germania nel 2024. Ecco la nota dell'azienda: “Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. La 17esima edizione del campionato europeo tornerà per l’occasione ad avere come punto di riferimento un solo Paese ospitante, dopo la versione itinerante di UEFA EURO 2020 che ha visto trionfare gli Azzurri di Mancini nel 2021 a Wembley. Caccia al trofeo continentale, con le migliori 24 squadre nazionali pronte a darsi battaglia in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Invariato il format, con le prime 2 classificate nei 6 gironi della fase finale che andranno agli ottavi insieme alle 4 migliori terze.

Ad inaugurare il torneo la Germania, già qualificata in qualità di nazione ospitante, con il calcio d’inizio a Monaco di Baviera. Dieci gli impianti scelti per le sfide, con la Düsseldorf Arena che si aggiunge ai nove impianti già noti per aver ospitato i match della Coppa del Mondo FIFA 2006”, conclude la nota di Sky.