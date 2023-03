Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo con l'Atalanta, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil si è soffermato sul rientro di Adam Masina, tornato in campo dopo il grave infortunio al ginocchio destro nel primo tempo del match perso 1-3 contro l'Inter a San Siro: "Ne approfitto per ringraziarlo. Si è messo subito a disposizione. Quando un giocatore subisce un infortunio del genere, metterlo così subito nella mischia in partite importantissime, soprattutto in una gara fisica come quella contro l’Inter, non è facile e soprattutto non è facile giocare in questa maniera.